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مقتل عشرات المدنيين على يد لصوص في نيجيريا

أفراد من الجيش النيجيري أثناء مطاردة مجرمين (أرشيفية)
14 يونيو 2025 22:00

أدى هجوم في بلدة تقع في وسط نيجيريا إلى مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا على ما أفاد متحدث باسم مكتب حاكم المنطقة، اليوم السبت.
وأوضح المتحدث تيرسو كولا "تأكد مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا على يد لصوص مسلحين فجر السبت في يلواتا" بولاية بينو في وسط نيجيريا.
وكانت مصادر محلية أفادت، في وقت سابق، بمقتل نحو مئة شخص.
وقال أحد السكان "الأمر خطر للغاية، لقد مات العديد من الأشخاص، ربما أكثر من مئة، وأحرق الكثير من المنازل". وقد أورد سكان آخرون الحصيلة نفسها.
من جانبه، قال الناطق باسم حاكم المنطقة "حصل هجوم مؤكد على بلدة يلواتا استمر قرابة الساعتين ووقع ضحايا وأضرمت النيران في عدد من المنازل".
وأضاف أن مسؤولين في الحكومة المحلية ومفوض الشرطة زاروا يلواتا "وأكدوا مقتل 45 شخصا".
قبل أسبوعين قتل 25 شخصا في هجومين في الولاية نفسها.

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المصدر: وكالات
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