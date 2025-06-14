إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها في الضفة

رام الله (الاتحاد)



واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، تشديد إجراءاته العسكرية على مداخل ومخارج محافظات الضفة الغربية المحتلة، عبر إغلاق طرق رئيسية وبوابات عسكرية.

ونصب الجيش الإسرائيلي عدة حواجز عسكرية وشدد إجراءات التفتيش والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين في مدن رام الله وأريحا ونابلس، كما أغلق الحواجز المؤدية إلى القدس، ما تسبب بأزمات مرورية.

والجمعة، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، إن السلطات الإسرائيلية أحكمت إغلاق معظم الحواجز والبوابات بكافة أشكالها بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في بيان، أن «الإشارات الواردة من كافة المحافظات تشير إلى إحكام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإغلاق معظم مداخل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، في إمعان واضح بارتكاب جريمة العقوبة الجماعية.

وتابع أن منظومة الإغلاق تعتدي بشكل فادح على الحقوق الأساسية المكفولة للشعب الفلسطيني، لا سيما الحق بالتنقل وتلقي العلاج، معتبراً الإجراء الإسرائيلي امتداداً لسلسلة لا تنتهي من إجراءات قمعية تمارسها الدولة القائمة بالاحتلال بحق المواطنين.

وتبلغ عدد البوابات والحواجز الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية نحو 898 بكافة أشكالها وتصنيفاتها، بحسب شعبان.