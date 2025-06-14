«الفارس الشهم 3» تواصل حفر آبار المياه  في غزة

أبوظبي (وام)



في إطار الجهود الإغاثية المستمرة التي تقدمها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني، بدأت عملية «الفارس الشهم 3» حفر بئري مياه صالحة للاستخدام، ضمن المرحلة الثالثة، والتي تهدف إلى توفير مصادر آمنة للمياه في ظل المأساة المتفاقمة في قطاع غزة.

وواجه سكان القطاع تحديات كبيرة في الوصول إلى المياه، مما دفع العملية إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع شملت في مراحلها الأولى إنشاء خط ناقل، وتوفير صهاريج مياه، ثم حفر آبار بدائية، وصولاً إلى هذه المرحلة التي تشمل حفر آبار تسهم في تلبية الاحتياج اليومي للمياه.

وتعكس هذه الخطوة جهود الإمارات المتواصلة، لمواجهة خطر نقص المياه الصالحة للشرب في غزة، في ظل أوضاع كارثية يشهدها القطاع، حيث تسعى الإمارات إلى التخفيف من معاناة السكان وتوفير الاحتياجات الأساسية، من خلال مبادرات نوعية واستجابة إنسانية فاعلة في قطاع غزة.

وسبق أن أعلنت الإمارات وصول سفينة مساعدات إماراتية جديدة تحمل 2100 طن من المواد الإغاثية المتنوعة لدعم سكان غزة، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات للتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع الذين يعانون ظروفاً إنسانية صعبة. وتحمل السفينة مساعدات غذائية مختلفة، تشمل كميات كبيرة من الطحين، بالإضافة إلى طرود أخرى ومستلزمات مخصصة للأطفال والنساء، إلى جانب مساعدات لسد احتياجات إنسانية مُلحّة، بهدف تخفيف حدة الأزمة المعيشية التي يعانيها سكان قطاع غزة.