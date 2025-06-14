الأحد 15 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يعلّق على محادثته مع بوتين بشأن التصعيد في المنطقة

صورة مجمعة للرئيسين ترامب وبوتين
14 يونيو 2025 23:41

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على محادثته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتنين بشأن التصعيد الحالي بين إيران وإسرائيل.
وقال ترامب إنه اتفق مع بوتين، اليوم السبت، على أن التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران "يجب أن ينتهي".
وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، أن بوتين "يشعر، مثلي، بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي كذلك"، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية. 
كانت الرئاسة الروسية أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن "التصعيد الخطر في الشرق الأوسط كان بطبيعة الحال في صلب النقاش" خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيسين.
وأشار الكرملين، في بيان، إلى أن الرئيس الروسي قال إن موسكو مستعدة للتوسّط بين إسرائيل وإيران.
وأعرب كل من بوتين وترامب عن قلق إزاء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط. 

أخبار ذات صلة
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
موجة جديدة من الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران تسفر عن ضحايا وأضرار
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
التصعيد العسكري
إيران
إسرائيل
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
14 يونيو 2025
6 مرشحين للفوز بكأس العالم للأندية 2025.. تعرف عليهم
الرياضة
6 مرشحين للفوز بكأس العالم للأندية 2025.. تعرف عليهم
اليوم 12:45
الشرطة الألمانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حريق كبير في ألمانيا يتسبب بخسائر كبيرة
اليوم 12:44
علم الإمارات
اقتصاد
1.77 تريليون درهم الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
اليوم 12:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
وزارة الدفاع الروسية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 12:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©