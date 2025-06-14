ترامب يعلّق على محادثته مع بوتين بشأن التصعيد في المنطقة

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على محادثته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتنين بشأن التصعيد الحالي بين إيران وإسرائيل.

وقال ترامب إنه اتفق مع بوتين، اليوم السبت، على أن التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران "يجب أن ينتهي".

وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، أن بوتين "يشعر، مثلي، بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي كذلك"، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية.

كانت الرئاسة الروسية أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن "التصعيد الخطر في الشرق الأوسط كان بطبيعة الحال في صلب النقاش" خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيسين.

وأشار الكرملين، في بيان، إلى أن الرئيس الروسي قال إن موسكو مستعدة للتوسّط بين إسرائيل وإيران.

وأعرب كل من بوتين وترامب عن قلق إزاء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.