الأردن يغلق مجاله الجوي مجدداً مع تزايد التصعيد

عواصم (وكالات)



أعلن الأردن أمس، إغلاق مجاله الجوي وتعليق حركة الملاحة مجدداً وحتى إشعار آخر بعد موجة جديدة من التصعيد وتبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران.

وأعلن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو في بيان عن «تعليق حركة الطيران المدني أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة حتى إشعار آخر».

وفي وقت سابق أمس، كان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو قد أعلن في بيان، «إعادة فتح أجواء المملكة أمام حركة الطيران». وأوضح مستو أن «الهيئة ستتخذ القرار المناسب بالنسبة لحركة الطيران واستمرار فتح الأجواء أو إغلاقها تبعاً للتطورات الجارية، ومدى تأثيرها على حركة الطيران المدني، بما يضمن سلامة المسافرين».

وفي لبنان، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، أنه تم بالتنسيق مع مديرية الطيران المدني إعادة فتح المجال الجوي اللبناني.

وقال رسامني في بيان، إن قرار الإغلاق وما رافقه من إجراءات استثنائية، فُرض نتيجة ضرورات أمنية بحتة، موضحاً أن سلامة المسافرين والمرافق الجوية تبقى في صدارة الأولويات. وأعادت شركة طيران الشرق الأوسط جدولة رحلات من وإلى بيروت، بعدما كان مسافرون أمضوا ليلتهم في المطار، جراء إلغاء أو تأخير رحلاتهم.

في سوريا، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعادة فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني، وذلك بعد انتهاء الظروف التي استدعت الإغلاق.

وأوردت «الهيئة» في بيان أنه ستتم متابعة الأوضاع في المنطقة بشكل مستمر، مشيرة إلى إمكان اتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة، حفاظاً على أعلى درجات السلامة والأمن في الأجواء السورية.

وأعلنت الخطوط الجوية السورية، أمس، استئناف تشغيل رحلاتها بشكل تدريجي، على أن تبقى «مواعيد الرحلات قابلة للتعديل أو الإلغاء في أي لحظة، في حال حدوث أي تصعيد أو إغلاق جديد للمجال الجوي».

وألغت شركات طيران عالمية رحلات إلى تل أبيب وطهران ووجهات أخرى في الشرق الأوسط أو غيّرت مسارات طائرات يوم الجمعة الماضي، فيما أغلقت مجالات جوية عقب الضربات التي شنتها إسرائيل على طهران فجر أمس الأول.

وأغلقت كل من العراق والأردن وسوريا ولبنان، مجالها الجوي بعد تبادل ضربات عسكرية بين إيران وإسرائيل.

بدوره، أعلن العراق أمس عن فتح جزئي للأجواء العراقية يتيح للطائرات بالهبوط والمغادرة من الأجواء الجنوبية في مطار البصرة الدولي حصراً والإبقاء على إغلاق بقية المطارات حتى إشعار آخر.

إلى ذلك، أعلنت متحدثة باسم مطار بن غوريون، المطار الدولي الرئيس في إسرائيل الواقع قرب تل أبيب، أمس إغلاقه حتى إشعار آخر، وذلك عقب إطلاق إيران صواريخ ليلاً رداً على الهجوم الإسرائيلي الواسع على أراضيها. وقالت المتحدثة ليزا دايفر: «لا يوجد تاريخ أو يوم محدد لإعادة فتح المطار».