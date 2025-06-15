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قتلى وجرحى في الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل

قتلى وجرحى في الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل
15 يونيو 2025 09:04

أدت موجات من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل ليل السبت الأحد، بينهم أطفال، وفق خدمة الاسعاف الإسرائيلية، بعد أن دفعت صفارات الانذار ملايين الأشخاص ليهرعوا إلى الملاجئ.
وفي وسط اسرائيل، قُتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، وأصيب نحو 100 آخرين في هجوم صاروخي. وأن 37 شخصا آخرين أصيبوا في منطقة شفيلا.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية في منشور على منصة اكس أن ضربة في منطقة تل أبيب أدت إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة العشرات.
وليل السبت أعلنت إسرائيل إنها تعمل على اعتراض وابل من الصواريخ التي أطلقت من إيران وتنفيذ ضربات على طهران في وقت واحد.

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