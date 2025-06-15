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ترامب يحضر عرضاً عسكرياً في واشنطن

ترامب وميلانيا يشاهدان الألعاب النارية بعد موكب الذكرى السنوية للجيش في واشنطن
15 يونيو 2025 09:30

حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن عرضاً عسكرياً وتزامنت إقامته مع عيد ميلاده الـ79.
وأدى ترامب التحية العسكرية مع صعوده والسيدة الأولى ميلانيا إلى منصة ضخمة أمام البيت الأبيض.
وأقيم العرض احتفالا بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي والذي صادف أيضا أن أنه يوم عيد ميلاد ترامب.

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وخرجت تظاهرات إلى الشوارع في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وفيلادلفيا وهيوستن وأتلانتا ومئات المدن الأميركية الأخرى.
وبدأ العرض بإطلاق 21 طلقة مدفعية تحية لترامب، تلاها تقديم علم وطني له من قبل فريق مظليين تابع للجيش هبط من السماء.
وتمركزت دبابتان ضخمتان من طراز أبرامز أمام المنصة التي كان يجلس عليها ترامب.
ومر بعد ذلك جنود بأزياء وأسلحة تمثل عصورا مختلفة من تاريخ الولايات المتحدة، وكان المذيع يروي الانتصارات في الحروب الماضية.وكان ترامب قد اعتبر على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" بأن هذا يوم "عظيم لأميركا".

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
واشنطن
الجيش الأميركي
دونالد ترامب
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