موجة جديدة من الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران تسفر عن ضحايا وأضرار

تواصل القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل بكثافة عالية من مساء أمس السبت وحتى فجر اليوم الأحد، في تصعيد أسفر عن وقوع قتلى ومفقودين في مدن إسرائيلية وتدمير أهداف حيوية في العاصمة "طهران".

ففي إسرائيل، أسفرت موجة من الصواريخ الباليستية الإيرانية عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 240 آخرين في تل أبيب وحيفا.

وأفادت وسائل إعلام بأن الهجمات تسببت في انهيار مبان سكنية، مما أدى إلى فقدان نحو 35 شخصا يُعتقد أنهم تحت الأنقاض، فيما باشرت فرق الإنقاذ جهود البحث عن ناجين.

في الوقت نفسه، تعرضت العاصمة الإيرانية "طهران" لهجمات إسرائيلية استهدفت مواقع حساسة؛ وبحسب وكالات أنباء إيرانية، طال القصف مقر قيادة وزارة الدفاع ومنظمة الأبحاث والابتكارات الدفاعية، بالإضافة إلى مستودعات للنفط والوقود، مما أدى إلى اندلاع حرائق ووقوع دمار هائل.

ويأتي هذا القصف المتبادل في سياق مواجهة بدأت فجر الجمعة الماضية بهجوم إسرائيلي، لترد طهران بشن موجات متتالية من الهجمات الصاروخية.