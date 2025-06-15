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نتنياهو يهدد: إيران ستدفع "ثمنا باهظا جدا"

فرق إنقاذ تبحث عن ناجين إثر قصف إيراني على بلدة قرب تل أبيب
15 يونيو 2025 16:43

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن إيران ستدفع "ثمنا باهظا جدا" بعد مقتل إسرائيليين في ضربات صاروخية نفذتها طهران ليل السبت الأحد، ردا على الضربات التي بدأتها إسرائيل ضد أراضيها الجمعة.
وقال نتنياهو، خلال تفقده موقع سقوط صاروخ على مبنى سكني في بلدة "بات يام" قرب تل أبيب "إيران ستدفع ثمنا باهظا جدا".
وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن حصيلة الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، منذ ليل الجمعة، بلغت 13 قتيلا بينهم ثلاثة أطفال.
وأضاف نتنياهو "كان لا بد لإسرائيل من تنفيذ هذه العملية"، في إشارة إلى الهجوم غير المسبوق الذي بدأته بلاده صباح الجمعة، ويطال مواقع نووية وعسكرية في إيران.
وأكد رئيس الوزراء، خلال زيارته بات يام "سنحقق جميع أهدافنا".

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