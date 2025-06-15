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ترامب: السلام سيتحقق بين إيران وإسرائيل.. كما فعلتُ بين الهند وباكستان

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
15 يونيو 2025 18:26

واشنطن (تروث سوشيال)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "السلام بين إسرائيل وإيران ممكن وسيتحقق"، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمكن أن يتم على غرار اتفاقات سابقة حققها خلال ولايته الأولى، عبر استخدام ورقة التجارة مع الولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر.
وأضاف ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن اتفاق الهند وباكستان جاء نتيجة الضغط الأميركي الذكي، مؤكدا "توصلت الهند وباكستان إلى اتفاق بفضل استخدامي التجارة مع الولايات المتحدة كأداة لجلب العقلانية والتماسك إلى المحادثات، مع وجود زعيمين ممتازين تمكّنا من اتخاذ قرار سريع وإيقاف التصعيد".
كما استعرض ترامب نجاحاً آخر في مجال حل النزاعات، قائلاً: "خلال ولايتي الأولى، كانت صربيا وكوسوفو على شفا حرب، كما كان الحال منذ عقود. أوقفت النزاع. (بايدن أضر بالآفاق طويلة الأمد ببعض القرارات الغبية جداً، لكنني سأصلح الأمور مجدداً!)".
وفي ما يخص أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، قال ترامب إن تدخله ساهم في تهدئة الوضع "هناك سلام، على الأقل في الوقت الحالي، بين مصر وإثيوبيا حول السد الضخم الذي يؤثر على نهر النيل العظيم. لقد تحقق ذلك بفضل تدخلي، وسيظل الوضع كذلك!".
واختتم ترامب منشوره بالتأكيد على وجود جهود نشطة لحل الصراع بين طهران وتل أبيب "سيكون هناك سلام، قريباً، بين إسرائيل وإيران! هناك العديد من الاتصالات والاجتماعات الجارية حالياً. أقوم بالكثير، ولا أحصل على أي تقدير، لكن لا بأس، الشعب يفهم. لنجعل الشرق الأوسط عظيماً من جديد!".

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