الهند تعثر على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

عثرت السلطات الهندية، اليوم الأحد، على الصندوق الأسود الثاني لطائرة بوينغ 787 التي تحطمت الخميس في مدينة أحمد أباد في شمال غرب البلاد.

وقال بي كي ميشرا، أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في بيان، إنه "عثر على الصندوق الأسود" الذي يسجل المحادثات في قمرة القيادة.

وعُثر على الصندوق الأسود الأول، الجمعة، غداة الحادث الذي قضى فيه 279 شخصا.

ونجا راكب واحد فقط من بين 242 شخصا كانوا في الطائرة الهندية عندما تحطمت بعيد إقلاعها من أحمد أباد الخميس، وفقا لآخر حصيلة نُشرت السبت.

كما قتل 38 من سكان المدينة عندما انفجرت الطائرة فوق أحد أحيائها.

وقال ميشرا "فتح مكتب التحقيق الهندي في الحوادث (AAIB) تحقيقا مفصلا وتجري الوكالة الأميركية لسلامة النقل (NTSB) تحقيقا موازيا بما أن الطائرة أميركية الصنع".

وأعلن مكتبا التحقيق البريطاني والأميركي إرسال فرق لمساعدة نظرائهم الهنود المكلفين بالتحقيقات.

وقال خبراء إن من السابق لأوانه كشف أسباب الكارثة.

وتظهر مقاطع فيديو للحادث، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الطائرة وهي تقلع ثم تهوي بعدما عجز الطيار عن الارتفاع بها قبل أن تنفجر.

وأمرت سلطات الطيران المدني الجمعة "كإجراء احترازي" بفحص كل طائرات بوينغ 787 في أسطول الخطوط الجوية الهندية التي هي في الخدمة، خصوصا المحرك ولوحات الأجنحة وآلية الهبوط.