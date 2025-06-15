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إيران تعلن شن هجمات صاروخية جديدة على إسرائيل

صواريخ تحلق فوق تل أبيب
15 يونيو 2025 22:19

شنّت إيران، مساء اليوم الأحد، هجمات صاروخية جديدة على إسرائيل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، وسط تصعيد عسكري بين البلدين.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن "الحرس الثوري أطلق صواريخ" باتجاه إسرائيل.
ودوت صافرات الإنذار وأصوات انفجارات في القدس وتل أبيب، بحسب ما أفاد صحافيون، بعدما أعلن الجيش رصد صواريخ أطلقت من إيران.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان "دوت صافرات الإنذار في العديد من المناطق في أنحاء إسرائيل بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل"، ودعا السكان إلى لزوم الملاجئ.
وفي القدس، شاهد صحافيون ما لا يقل عن 12 صاروخا تحلق في السماء قبل أن يسمعوا دوي انفجارات قوية.

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