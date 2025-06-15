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زلزال قوي يهز عاصمة بيرو

انهيار أرضي في ليما جراء الزلزال
15 يونيو 2025 23:57

ضرب زلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، ليما عاصمة بيرو وضواحيها.
وأسفر عن مقتل شخص في ليما وتسبب في انزلاقات تربة، بحسب السلطات.
وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في بيرو بأن مركز الزلزال وقع عند الساعة 11:35 صباحا بالتوقيت المحلي، على بُعد نحو 30 كيلومترا جنوب غرب "كاياو".
تقع مدينة "كاياو"، على الساحل على بعد عشرة كيلومترات من ليما.
وأعلنت الشرطة أن رجلا، يبلغ 36 عاما، قُتل عندما سقط جدار على السيارة التي كان يستقلها في حي "إنديبندنثيا" في العاصمة.
وقالت الرئيسة دينا بولوارتي "أدعو السكان إلى التزام الهدوء"، مذكّرة بأنه لم يصدر أي تحذير من احتمال وقوع تسونامي.
وأظهر مقطع فيديو، بثته محطة "لاتينا" التلفزيونية، انزلاقات تربة في مناطق مختلفة في منطقة ليما.
وقال هيرناندو تافيرا، رئيس المعهد الجيوفيزيائي في البيرو لمحطة "كانال إن"، "كانت الهزات الارتدادية الأقوى في ليما وكاياو".
تقع البيرو، التي تعد نحو 33 مليون نسمة، ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للأميركيتين.

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