مبـاحثات فلسطينية أوروبية لتعزيز جهود وقف حرب غزة

رام الله (الاتحاد)



بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس، مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنرويج وقبرص، جهود وقف الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، ومستجدات الوضع الفلسطيني بشكل عام. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، بحث مصطفى، عبر اتصالات هاتفية، مع وزراء خارجية فرنسا جان نويل بارو، وإيطاليا أنتونيو تاياني، وإسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، والنرويج إسبن بارث إيدي، وقبرص الرومية كونستانتينوس كومبوس، كل على حدة، تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود وقف الحرب على أبناء شعبنا في قطاع غزة. كما تناولت المباحثات مناقشة سبل الضغط باتجاه استئناف إدخال شحنات المساعدات إلى غزة، ووقف المجاعة المتصاعدة.

وفي سياق متصل، تضمنت المشاورات الفلسطينية الأوروبية تعزيز التنسيق المشترك لتهيئة الظروف المناسبة لعقد المؤتمر الدولي للسلام في وقت قريب، والتأكيد على أن إطلاق مسار سياسي جاد وحقيقي لتجسيد الدولة الفلسطينية هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار. والجمعة، ذكر تقرير غربي أن المؤتمر الأممي لحل الدولتين، جرى تأجيله بعد العدوان الإسرائيلي على إيران.