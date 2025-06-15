40 قتيلاً غالبيتهم قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة

غزة (الاتحاد)



أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بأن 40 فلسطينياً على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون الأحد بنيران الجيش الإسرائيلي، غالبيتهم قرب مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية

وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل: «إن طواقمه نقلت 40 قتيلاً بنيران قوات الاحتلال في مناطق مختلفة في قطاع غزة».

وأوضح أنه «تم نقل 3 قتلى على الأقل وأكثر من 23 إصابة جراء استهداف الاحتلال بالرصاص تجمعاً لمئات المواطنين بمنطقة مركز توزيع المساعدات قرب محور نتساريم» في وسط القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأشار إلى أن طواقمه نقلت 7 قتلى بنيران الاحتلال صباح أمس الأحد، في مسار مرور شاحنات المساعدات في بلدة بيت لاهيا ومنطقة السودانية في شمال القطاع.

إلى ذلك، أفاد بصل بـ«نقل 4 قتلى على الأقل وعدد من الإصابات بقصف مسيَّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين بمنطقة جورة اللوت في شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة». كما نُقل قتيلان وأكثر من 50 مصاباً في إطلاق الاحتلال النار على مواطنين قرب نقطة لتوزيع المساعدات قرب دوار العلم قرب رفح في جنوب القطاع. ووقعت سلسلة أحداث دامية منذ افتتاح مراكز لتوزيع المساعدات في 27 مايو في القطاع تديرها «مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي منظمة تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل. وترفض الأمم المتحدة التعاون مع هذه المنظمة، بسبب مخاوف بشأن طريقة عملها وحيادها.