الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«اليونيسف»: الحالة الإنسانية قاتمة ومحطّمة للآمال

فلسطيني يتفقد دماراً خلفته غارة إسرائيلية على منزل في جباليا شمال غزة (أرشيفية)
16 يونيو 2025 01:45

غزة (وام) 

أعلن جيمس إلدر الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، أن العائلات الفلسطينية في قطاع غزة تعاني الأمرّين لتأمين وجبة يومية واحدة لأطفالها.
وأضاف إلدر في بيان أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، في ظل الحصار والهجمات الإسرائيلية المستمرة، واصفاً الحالة الإنسانية في القطاع بأنها قاتمة ومروعة ومحطّمة للآمال.
وأشار إلى أن الآمال التي ولدت عقب الحديث عن وقف لإطلاق النار في غزة تحسنت قليلاً، حيث شهدت المنطقة تدفقاً جزئياً للمساعدات وتحسناً محدوداً في إمدادات المياه والغذاء. وقال: «إلا أن هذا التفاؤل ما لبث أن تلاشى، بعدما واجه القطاع حصاراً كارثياً للمساعدات».
وأوضح أن سكان غزة يعيشون ليالي قاسية تحت القصف، ويقضون أيامهم وهم يهربون من الجوع والانفجارات، مؤكداً أن كل ما عرفناه من قدرة الناس على التحمّل قد تحطم تماماً».
ولفت إلى أن العديد من الأسر تقيم في خيام منذ ستة أشهر، تحت نيران الدبابات، ويُجبرون الآن على الانتقال من جديد، مؤكداً أن غزة تعيش هذا المشهد المأساوي منذ أكثر من 600 يوم.
وأضاف أن تقدير أعداد الأطفال الذين يموتون جوعاً يومياً أو أسبوعياً أمر بالغ الصعوبة في مثل هذه الظروف، لكنه شدد على أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يموتون «لأسباب بسيطة كان يمكن علاجها بسهولة».
وحذّر من أن الوصول إلى المستشفيات لم يعد آمناً للأطفال المرضى أو الذين يعانون من سوء التغذية، مؤكداً أن المستشفيات نفسها لا تتوفر فيها المستلزمات الطبية الأساسية.
في السياق، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، من أن التهديدات المتكررة بالإخلاء والقصف المستمر لمحيط المستشفيات تهدد بخروج ما تبقى من المرافق الطبية عن الخدمة. 
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن المستشفيات العاملة تواجه صعوبات متفاقمة في تقديم الرعاية الصحية، بسبب نقص الإمدادات الطبية وانعدام الأمان للطواقم الطبية والمرضى في الوصول إلى المرافق الصحية.
وأشار البيان إلى أن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس يعد المركز الصحي الأساسي في جنوب القطاع، ويستقبل مئات المرضى والجرحى يومياً، محذراً من أن توقفه عن العمل سيكون له تداعيات كارثية لا يمكن التنبؤ بها.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم الطعام لنازحي غزة
«الوزاري الخليجي» يدعو إلى وقف الحرب بين إسرائيل وإيران
الأمم المتحدة
اليونيسف
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
آخر الأخبار
جهود إماراتية لدعم عشرات التكيات المنتشرة في مختلف مناطق قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم الطعام لنازحي غزة
17 يونيو 2025
منظر عام من مدينة طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يدعو إلى وقف الحرب بين إسرائيل وإيران
17 يونيو 2025
آثار الدمار جراء سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب (رويترز)
الأخبار العالمية
توسع رقعة العمليات في رابع أيام المواجهة بين إيران وإسرائيل
17 يونيو 2025
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (وكالات)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لمفاوضات عاجلة لوقف الهجمات المتبادلة
17 يونيو 2025
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية
17 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©