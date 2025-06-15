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«الفارس الشهم 3» تدعم تكيات الطعام في جنوب غزة

جهود إماراتية مكثفة لإغاثة نازحي غزة (من المصدر)
16 يونيو 2025 01:45

غزة (الاتحاد) 

تواصل عملية «الفارس الشهم 3»، وبمساهمة من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، جهودها الإغاثية ودعمها للتكيات في قطاع غزة، حيث قدّمت دعماً إنسانياً لـ«تكية الشريف» في منطقة مواصي خان يونس، للمساعدة في توفير وجبات الطعام والغذاء للنازحين الذين يعيشون ظروف إنسانية صعبة وسط تفاقم المجاعة والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
ويستفيد من «تكية الشريف» نحو 4000 شخص يومياً، إذ توفر لهم وجبات الطعام الأساسية والمساعدات الإغاثية بمساهمة من عملية «الفارس الشهم 3» الإماراتية، التي تواصل جهودها للتخفيف من معاناة السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ويأتي هذا الدعم في إطار سعي عملية «الفارس الشهم» لمساندة النازحين وسكان قطاع غزة، وتقديم المساعدات الغذائية والصحية للنازحين في مختلف المناطق، لا سيما في مراكز الإيواء ومخيمات النازحين التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

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وسبق أن أعلنت الإمارات وصول سفينة مساعدات إماراتية جديدة تحمل 2100 طن من المواد الإغاثية المتنوعة لدعم سكان غزة، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات للتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع الذين يعانون ظروفاً إنسانية صعبة. 
وتحمل السفينة مساعدات غذائية مختلفة، تشمل كميات كبيرة من الطحين، بالإضافة إلى طرود أخرى ومستلزمات مخصصة للأطفال والنساء، إلى جانب مساعدات لسد احتياجات إنسانية مُلحّة، بهدف تخفيف حدة الأزمة المعيشية التي يعانيها سكان قطاع غزة.
وأمس الأول، بدأت عملية «الفارس الشهم 3»، حفر بئري مياه صالحة للاستخدام، ضمن المرحلة الثالثة، والتي تهدف إلى توفير مصادر آمنة للمياه في ظل المأساة المتفاقمة في قطاع غزة.

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