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إيران تتوعد بـ"رد مدمر" على إسرائيل

فرق إنقاذ في موقع سقوط صاروخ في إسرائيل
16 يونيو 2025 00:29

توعّدت إيران، الأحد، إسرائيل بـ"رد مدمر" على الهجمات المستمرة على أراضيها منذ الجمعة، وأكدت ظهران أن إسرائيل ستصبح قريبا "غير صالحة للسكن".
وقال العقيد رضا صياد المتحدث باسم القوات المسلحة إن "حجم الرد المدمر من جانب المقاتلين الإيرانيين الشجعان سيشمل بالتأكيد كل أنحاء" إسرائيل.
وأضاف، في كلمة متلفزة مخاطبا سكان إسرائيل "غادروا لأنها بالتأكيد لن تكون صالحة للسكن في المستقبل".
في إسرائيل، دوت صافرات الإنذار بعد ظهر ومساء الأحد، وحضّ الجيش السكان على الاحتماء مؤقتا في الملاجئ تحسبا للمزيد من الهجمات الصاروخية الإيرانية.
لكن صياد حذّر في كلمته الإسرائيليين من أن "البقاء في الملاجئ تحت الأرض لا يضمن أمنكم".
أطلقت إسرائيل حملة هجمات واسعة النطاق على إيران، الجمعة، مستهدفة خصوصا مواقع عسكرية ونووية.
وأعلنت إيران مقتل 224 شخصا على الأقل في الهجمات الإسرائيلية منذ الجمعة.

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