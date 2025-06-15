الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تواصل اضطراب حركة الملاحة الجوية

صواريخ أُطلقت من إيران في سماء نابلس بالضفة الغربية (أ ف ب)
16 يونيو 2025 01:45

عواصم (الاتحاد)

واصلت حركة الملاحة الجوية في المنطقة الشرق الأوسط، الاضطراب خصوصاً في الأردن وسوريا ولبنان والعراق جراء التصعيد العسكري وتبادل القصف  بين إيران وإسرائيل. وأعلنت الخطوط الجوية السورية تعليق جميع رحلاتها الجوية، بدءاً من يوم أمس، وحتى إشعار آخر، إثر التوترات الأمنية في المنطقة.
 وذكرت الخطوط السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أنه تم «إيقاف جميع رحلاتها الجوية المقررة الأحد نتيجة التوترات الأمنية في المنطقة، وإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران».
 وأضافت أن «تعليق الرحلات سيستمر حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة المسافرين وطواقم الطيران، وبناء على التنسيق مع الجهات المختصة في الطيران المدني».
ودعت الخطوط الجوية السورية جميع المسافرين إلى متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، أو التواصل مع مكاتب الحجز والاستعلام، لمعرفة التفاصيل المتعلقة برحلاتهم وإعادة جدولتها.
وفي السياق، أعاد الأردن، أمس، فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران، وذلك بعد إغلاقها مساء أمس الأول، إثر استمرار القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.
 وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني هيثم مستو في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»: «تم إعادة فتح أجواء المملكة أمام حركة الطيران المدني، بعد تقييم المخاطر من قبل (الهيئة)».

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم الطعام لنازحي غزة
«الوزاري الخليجي» يدعو إلى وقف الحرب بين إسرائيل وإيران
الملاحة الجوية
القصف الإسرائيلي
الحركة الجوية
الطيران
الأردن
سوريا
لبنان
العراق
إيران
إسرائيل
آخر الأخبار
جهود إماراتية لدعم عشرات التكيات المنتشرة في مختلف مناطق قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم الطعام لنازحي غزة
17 يونيو 2025
منظر عام من مدينة طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يدعو إلى وقف الحرب بين إسرائيل وإيران
17 يونيو 2025
آثار الدمار جراء سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب (رويترز)
الأخبار العالمية
توسع رقعة العمليات في رابع أيام المواجهة بين إيران وإسرائيل
17 يونيو 2025
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (وكالات)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لمفاوضات عاجلة لوقف الهجمات المتبادلة
17 يونيو 2025
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية
17 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©