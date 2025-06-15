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الأمم المتحدة: أخطار جسيمة للتصعيد العسكري على المدنيين والسلام العالمي

مبنى متضرر إثر هجوم صاروخي إيراني في بات يام (أ ف ب)
16 يونيو 2025 01:45

نيويورك (الاتحاد)

أدانت بعثة الأمم المتحدة في إيران، أمس، سقوط ضحايا مدنيين جراء الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وحذرت من أن التصعيد العسكري له أخطار جسيمة على المدنيين والاستقرار الإقليمي والسلام العالمي.
وقالت البعثة، في بيان، إن «الهجمات على المنشآت النووية تهدد بإلحاق ضرر لا رجعة فيه بالناس والبيئة»، مؤكدة أن الهجمات على المنشآت النووية أمر غير مقبول وتنتهك القانون الدولي.
وأضافت أنها «تقف إلى جانب الشعب الإيراني في هذه الأوقات الصعبة». وقبل يومين، أكدت الأمم المتحدة أن الحل السلمي عبر المفاوضات يظل أفضل وسيلة لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، ودعت إلى تجنب أي تصعيد متزايد للوضع بأي ثمن، محذرة من أن ذلك «ستكون له عواقب عالمية وخيمة».
بدوره، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، إن الوكالة على اتصال بسلطات الأمان النووي الإيرانية للحصول على معلومات عن حالة المرافق النووية المعنية وتقييم أي آثار أوسع نطاقاً قد تترتب على صعيد الأمان والأمن النوويين.

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