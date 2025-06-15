ترامب: اتفاق سلام قريباً بين إيران وإسرائيل

عواصم (الاتحاد، وكالات)



تبادلت إسرائيل وإيران موجة جديدة من الهجمات، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن السلام سيحل بين إسرائيل وإيران قريباً، وإن هناك نقاشات واجتماعات كثيرة تعقد الآن.

وقال دونالد ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، أمس، إن السلام سيحل بين إسرائيل وإيران قريباً، وإن هناك نقاشات واجتماعات كثيرة تعقد الآن.

وأضاف: «على إيران وإسرائيل إبرام اتفاق، وسيفعلان ذلك، تماماً، كما أقنعت الهند وباكستان بإبرام اتفاق».

وذكر أنه «أوقف حرباً محتملة بين صربيا وكوسوفو في ولايته الأولى 2017 - 2020».

وأردف: «كذلك سيحل السلام بين إسرائيل وإيران قريباً، تعقد نقاشات واجتماعات كثيرة الآن، أقوم بالكثير، ولا أنال التقدير، ولكن لا بأس، فالناس متفهمون».

كما قال ترامب في تصريحات صحفية، أمس، إن بلاده من الممكن أن تتدخل في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وأضاف: «لسنا متورطين في الصراع، لكن من الممكن أن نتدخل، لكننا في الوقت الحالي لسنا متورطين».

وأشار ترامب، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين من الممكن أن يكون وسيطاً في الصراع، قائلاً: «اتصل بي بوتين بشأن ذلك، أجرينا محادثة مطولة حول الصراع وأبد استعداده للوساطة».

وعند سؤاله عن إلغاء المحادثات النووية الإيرانية، وما إذا كان هناك موعد نهائي لإيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات، قال: «لا يوجد موعد نهائي، لكنهم يرغبون في إبرام صفقة، إنهم يواصلون الحديث». وتابع: «ربما سيضطرون إلى تسريع إتمام الصفقة».

أمنياً، قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه هاجم أكثر من 170 هدفاً وأكثر من 720 بنية تحتية عسكرية إيرانية مرتبطة ببرنامج طهران النووي منذ بدء هجومه على إيران.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «قصف أيضاً مقر وزارة الدفاع الإيرانية ومقر القيادة الخاص بالمشروع النووي»، مؤكداً أنه مستمر في تكثيف الضربات.

وأشار إلى أن «مقاتلات سلاح الجو حلقت في سماء طهران وأغارت على بنية تحتية وأهداف مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية».

وأقرت الحكومة الإسرائيلية تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل حتى 30 يونيو الجاري. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أعضاء الحكومة أقروا القرار بعد تصويت عبر الهاتف.

وأطلقت إيران بعد ظهر أمس، دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل، حسبما أفاد الإعلام الرسمي في طهران، بينما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات للسكان بالنزول إلى الملاجئ، قبل أن يخفض مستوى الإنذار في وقت لاحق.

وقالت السلطات الإسرائيلية، إن فرق الإنقاذ مشطت أنقاض مبانٍ سكنية مدمرة جراء قصف إيراني في تل أبيب، بالاستعانة بالمصابيح والكلاب المدربة للبحث عن ناجين بعد مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وقالت إيران إن مستودع النفط في «شهران» بالعاصمة استُهدف في هجوم إسرائيلي، لكن الوضع تحت السيطرة، وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء بأن حريقاً اندلع بعد هجوم إسرائيلي على مصفاة للنفط قرب العاصمة.

وأعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد كودرزي، أمس، إسقاط 44 مسيرة وطائرة إسرائيلية صغيرة في غضون الساعات الـ 48 الماضية كانت تحاول دخول الأجواء الإيرانية.

وقال العميد كودرزي، في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية، إنه «عقب الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية خلال الـ 48 ساعة الماضية، فقد تم رصد وتدمير 44 طائرة مسيرة وطائرة صغيرة كانت تحاول دخول أجواء البلاد».

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية أمس، بأن حصيلة الضربات الإسرائيلية على إيران، الجمعة والسبت، بلغت 136 شخصاً، بينما أصيب المئات بجروح.

ونقلت صحيفة اعتماد عن وزارة الصحة قولها إن «136 شخصاً قتلوا في هذه الهجمات العسكرية، وأدخل نحو 900 جريح إلى المستشفيات».