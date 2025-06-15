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الإمارات: نهجنا ثابت في تغليب الدبلوماسية وتجنب الحروب

تصاعد كثيف للدخان والنيران من مصفاة نفط جنوب طهران بعد استهدافها بغارة إسرائيلية (أ ف ب)
16 يونيو 2025 01:45

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة إدانة الهجمات الإسرائيلية على إيران، مشددةً على نهجها الثابت بتغليب الدبلوماسية وتجنب الحروب والسعي لخفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية.
وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «سعدت بالمشاركة في جلستين حواريتين ضمن مؤتمر GLOBSEC في براغ، وفي هذه الأوقات الصعبة، جددت التأكيد على إدانة الإمارات للهجوم الإسرائيلي على إيران، وفي سياق نهجنا الثابت بتغليب الدبلوماسية، وتجنب الحروب، والسعي لخفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية لمنطقة أعيتها وأنهكتها الصراعات».
وفي سياق ردود الفعل الدولية على استمرار الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، بحثت سلطنة عُمان وألمانيا، أمس، التوترات الأمنية في المنطقة، مؤكدتين أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة وتفادي مخاطر التصعيد، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية العمانية، قالت فيه: إن السلطان هيثم بن طارق، تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم من فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال بحث الأوضاع في المنطقة وما تشهده من صراعات وتوترات، في ظل استمرار تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران منذ يوم الجمعة الماضية.
وفي المكالمة الهاتفية، أكد الجانبان على «أهمية تكثيف الجهود الدولية لتثبيت التهدئة وتفادي مخاطر التصعيد، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي»، وفق البيان.
وثمن السلطان هيثم بن طارق جهود الحكومة الألمانية في دعم الأمن الدولي، وحرصها على تعزيز سبل التفاهم والتعاون القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بحسب بيان الخارجية العمانية.
في غضون ذلك، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ووزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، أمس، الهجمات الإسرائيلية على إيران.
وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، إنه جرى خلال اتصال هاتفي، أمس، «استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة لا سيما الهجوم الإسرائيلي على أراضي إيران».
وشدد ابن جاسم خلال الاتصال على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.
وأكد أن «قطر تبذل جهوداً حثيثة مع شركائها للعودة إلى مسار الحوار بين كافة الأطراف لمعالجة القضايا العالقة وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم»، وفق الوكالة.
وفي السياق، قال مبعوث الاستثمار الروسي كيريل دميترييف، عبر منصة «إكس»، أمس، إن بوسع روسيا أن تلعب دوراً رئيسياً في التوسط في النزاع بين إسرائيل وإيران.
كما قالت السفارة الروسية في طهران إنها تعمل على إجلاء الرعايا الروس من إيران براً، بحسب وكالة الإعلام الروسية. 

وقف الأعمال العدائية 
ناقش وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتركي هاكان فيدان، أمس، خلال اتصال هاتفي، الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدين على ضرورة وقف الأعمال العدائية على الفور.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن «وزيري الخارجية الروسي والتركي تبادلا، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر حول التفاقم غير المسبوق للوضع في الشرق الأوسط على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران». 
وأجمع الوزيران على «ضرورة وقف الأعمال العدائية فورًا ومنع تصاعد العنف بما يُخلف عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها على الوضع في المنطقة بأسرها»، وفق البيان.

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