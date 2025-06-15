«يونيفيل»: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق

بيروت (الاتحاد)



أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، أمس، أنها تعمل على ضمان استمرارية الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق الحدودي، من خلال التعاون الوثيق مع الجيش اللبناني. وقال قائد القطاع الغربي لـ«اليونيفيل» العميد الركن نيكولا ماندوليسي في بيان، إن «القطاع الغربي يواصل عمله لضمان الاستقرار والأمن على طول الخط الأزرق، من خلال دعم عملي من الجيش اللبناني لاستعادة السكان المحليين أنشطتهم اليومية»، مناشداً المجتمعات المحلية تسهيل حرية حركة القوة الدولية «فهو أمر أساسي لنجاح مهماتنا». وجدد التزام «يونيفيل» بمواصلة العمل لضمان الأمن الجماعي واحترام ولاية الأمم المتحدة في جنوب لبنان، معتبراً أن الكفاءة العسكرية والتعاون المدني من السكان سيمكناها من أداء مهمتها على أكمل وجه. وأوضح أن الشراكة الوثيقة بين «يونيفيل» في القطاع الغربي والجيش اللبناني أثمرت العديد من العمليات التي تهدف إلى تعزيز الأمن في الجنوب والتي شملت عمليات استطلاع على امتداد منطقة الخط الأزرق، إضافة إلى تفتيش أنفاق مشبوهة.