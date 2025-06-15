إسرائيل تعتقل 40 فلسطينياً بالضفة

رام الله (وكالات)



شنت القوات الإسرائيلية، صباح أمس، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة، طالت 40 مواطناً فلسطينياً على الأقل من الضفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، إن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات نابلس، رام الله، بيت لحم، والقدس.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء الحرب بلغت نحو 17 ألفاً و500، وتتضمن من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقاً، وهذا المعطى لا يشمل عدد حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.