سقوط ضحايا في زلزال هز العاصمة ليما

ضرب زلزال بلغت قوته 6ر5 درجة على مقياس ريختر المنطقة قبالة الساحل الأوسط لبيرو يوم الأحد، وهز ليما ومدينة كاياو الساحلية، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة خمسة، حسبما أفادت السلطات. ووقع الزلزال الساعة 35:11 صباحا بالتوقيت المحلي (1635 بتوقيت جرينتش) في المحيط الهادئ، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وقد تم تحديد مركزه على بعد 23 كيلومترا جنوب غرب كاياو، غرب العاصمة ليما. وقال مركز عمليات الطوارئ إن الأشخاص الخمسة المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات. وأفادت الوكالة أيضا بأضرار لحقت بالطرق والمراكز التعليمية. وتتجه الرئيسة دينا بولوارتي إلى كاياو لمتابعة التطورات، حسبما ذكرت الرئاسة البيروفية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس". وتقع بيرو على طول "حلقة النار"، وهو مسار على طول المحيط الهادئ يتميز بالزلازل المتكررة والبراكين النشطة.