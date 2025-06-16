إسرائيل: إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين أنه رصد إطلاق دفعة صاروخية جديدة من إيران باتجاه الأراضي الاسرائيلية، مع إبلاغ عن سماع اصوات انفجارات قوية في القدس ومشاهدة حرائق خارج مدينة حيفا الساحلية.

وقال الجيش في بيان على تليغرام "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي قبل قليل صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل".

أضاف الجيش أن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراض التهديد، لكنه حض السكان على "دخول أمكنة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وسمع دوي انفجارات قوية في القدس في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، فيما أظهرت لقطات فيديو دفاعات جوية إسرائيلية تعمل فوق المدينة.

وخارج مدينة حيفا، شوهد اندلاع حرائق في أعقاب القصف الإيراني الأخير.



