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ترامب يوجه بتوسيع عمليات الترحيل

ترامب
16 يونيو 2025 14:17

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الاتحاديين بإعطاء الأولوية لعمليات الترحيل من لوس أنجلوس ومدن كبرى أخرى ضد سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة. ودعا ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك للقيام بكل ما في وسعهم لتحقيق الهدف المهم جدا المتمثل في تنفيذ أكبر برنامج ترحيل جماعي في التاريخ".
وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف، يجب على المسؤولين "توسيع الجهود لاعتقال وترحيل الأجانب غير الشرعيين في أكبر مدن أميركا، مثل لوس أنجلوس، وشيكاغو، ونيويورك، حيث يقيم الملايين ثم الملايين من الأجانب غير الشرعيين". 

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المصدر: وكالات
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دونالد ترامب
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