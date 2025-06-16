اعتقال المشتبه باغتيال برلمانية بارزة وزوجها في مينيسوتا

قال حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية تيم والز إن عملية مطاردة كبيرة استمرت يومين انتهت بإلقاء القبض على فانس بولتر (57 عاما) أمس الأحد بتهمة قتل نائبة ديموقراطية في مجلس نواب الولاية وزوجها بينما كان ينتحل صفة شرطي.

ويُشتبه بأن بولتر قتل بالرصاص ميليسا هورتمان، أكبر عضو ديموقراطي في مجلس نواب ولاية مينيسوتا، وزوجها مارك في منزلهما يوم السبت، وهي جريمة وصفها الحاكم والز بأنها "اغتيال بدوافع سياسية".

وقالت السلطات إنه يشتبه أيضا بأن بولتر أطلق النار وأصاب مشرعا ديمقراطيا آخر هو السناتور جون هوفمان وزوجته إيفيت في منزلهما على بعد بضعة أميال.

وقال حاكم الولاية والز في مؤتمر صحفي "بعد مطاردة دامت يومين، وليلتين بلا نوم، ألقت قوات إنفاذ القانون القبض على فانس بولتر".