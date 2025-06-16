الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اعتقال المشتبه باغتيال برلمانية بارزة وزوجها في مينيسوتا

اعتقال المشتبه باغتيال برلمانية بارزة وزوجها في مينيسوتا
16 يونيو 2025 10:06

 قال حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية تيم والز إن عملية مطاردة كبيرة استمرت يومين انتهت بإلقاء القبض على فانس بولتر (57 عاما) أمس الأحد بتهمة قتل نائبة ديموقراطية في مجلس نواب الولاية وزوجها بينما كان ينتحل صفة شرطي.
ويُشتبه بأن بولتر قتل بالرصاص ميليسا هورتمان، أكبر عضو ديموقراطي في مجلس نواب ولاية مينيسوتا، وزوجها مارك في منزلهما يوم السبت، وهي جريمة وصفها الحاكم والز بأنها "اغتيال بدوافع سياسية".
وقالت السلطات إنه يشتبه أيضا بأن بولتر أطلق النار وأصاب مشرعا ديمقراطيا آخر هو السناتور جون هوفمان وزوجته إيفيت في منزلهما على بعد بضعة أميال.
وقال حاكم الولاية والز في مؤتمر صحفي "بعد مطاردة دامت يومين، وليلتين بلا نوم، ألقت قوات إنفاذ القانون القبض على فانس بولتر".

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مجموعة بلاكستون الأميركية
روسيا: أميركا ألغت اجتماعا ثنائيا لبحث عودة عمل السفارات
المصدر: وكالات
مينيسوتا
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
الرياضة
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
اليوم 20:37
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
الأخبار العالمية
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
اليوم 20:37
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اقتصاد
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اليوم 20:32
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اقتصاد
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اليوم 20:25
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اقتصاد
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©