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العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الهندية المنكوبة

حطام طائرة تابعة لشركة طيران الهند متجهة إلى مطار جاتويك في لندن
16 يونيو 2025 13:36

عثرت فرق البحث على مسجل صوت قمرة القيادة في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية "إير إنديا" الأسبوع الماضي، وهو عنصر أساسي يمكن أن يسلط الضوء على سبب الكارثة. وأعلنت الحكومة، اليوم الاثنين، العثور على مسجل صوت قمرة القيادة وسط الحطام في مدينة أحمد أباد الواقعة غربي البلاد. وكانت السلطات قد عثرت في وقت سابق على مسجل بيانات الرحلة. ويأمل المحققون أن يساعد الصندوقان الأسودان - كما يطلق عليهما عادة - في تحديد سبب الخلل الذي وقع يوم الخميس الماضي، حين سقطت طائرة بوينج 787 دريملاينر في منطقة سكنية واشتعال النار فيها، بعد وقت قصير من إقلاعها في طريقها إلى لندن . ويسجل جهاز تسجيل صوت قمرة القيادة الحوارات داخل قمرة القيادة، في حين يرصد مسجل بيانات الرحلة مقاييس الأداء الفني للطائرة أثناء الرحلة. وأفادت وسائل إعلام هندية بأن حصيلة القتلى بلغت 270 شخصا على الأقل، سواء من ركاب الطائرة أو سكان المنطقة التي سقطت فيها. 

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المصدر: وكالات
الصندوق الأسود
تحطم طائرة
الهند
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