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الجيش الإسرائيلي يطلب من السكان إخلاء منطقة في طهران

أعمدة دخان تتصاعد في سماء طهران
16 يونيو 2025 18:03

نشر الجيش الإسرائيلي عبر قنوات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أمر إخلاء لسكان منطقة في وسط طهران تمهيدا لاستهدافها.
وخاطب الجيش السكان، في بيان نشر بالفارسية على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "يا مواطني إيران، من أجل سلامتكم وأمنكم، نرجوكم إخلاء المنطقة المحددة في المربع 3 وفق الخارطة... في الساعات المقبلة سيعمل جيش الدفاع في المنطقة وفق ما عمل في الأيام الأخيرة في أنحاء طهران لمهاجمة بنى عسكرية".
كما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بتدمير هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، بعد دعوة السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بمقر هذه الهيئة في شمال شرق طهران تمهيدا لضربها.
وقال كاتس، في بيان "بوق الدعاية والتحريض الإيراني على وشك أن يختفي. بدأت عملية إجلاء السكان من المناطق المجاورة".

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المصدر: وكالات
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