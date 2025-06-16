نتنياهو يقدّم نصيحة لسكان العاصمة الإيرانية

نصح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، سكان العاصمة الإيرانية طهران بمغادرة المدينة، وذلك بعدما أصدرت قوات الجيش الإسرائيلي "تحذيرا عاجلا" لسكان حي كبير في العاصمة الإيرانية بضرورة الإخلاء الفوري.

وأثناء زيارته إلى قاعدة جوية إسرائيلية، قال نتنياهو "إذا سيطرنا على المجال الجوي فوق طهران، سنضرب هذه الأهداف".

وتابع "نقول لسكان طهران: اخرجوا من المنطقة... وسنفوم بعمل اللازم".

وشهدت العاصمة الإيرانية، صباح اليوم الاثنين، انفجارات في غرب المدينة، حسبما أفاد شهود عيان، كما أفادت تقارير إعلامية بوقوع غارات جوية شرقي طهران أيضا.

وحذر الجيش الإسرائيلي السكان في بعض أنحاء العاصمة الإيرانية طهران في وقت سابق طالبا منهم إخلاء منازلهم قبل شن هجمات.

ويشمل التحذير الأخير للجيش الإسرائيلي نحو 330 ألف شخص يقيمون في جزء من العاصمة الإيرانية طهران. ويضم هذا الجزء، مقر التليفزيون الرسمي الإيراني ومقر الشرطة، إضافة إلى ثلاثة مستشفيات كبرى.