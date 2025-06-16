الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: أميركا ألغت اجتماعا ثنائيا لبحث عودة عمل السفارات

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
16 يونيو 2025 22:00

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أن واشنطن ألغت الاجتماع الثنائي المقبل بشأن معاودة عمل البعثتين الدبلوماسيتين بصورة طبيعية، رغم التقارب الحاصل بين البلدين منذ عدة أشهر.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في بيان مقتضب "أُلغي الاجتماع المقبل (...) بمبادرة من المفاوضين الأميركيين".
وأضافت "نأمل ألا يكون هذا الفاصل طويلا"، من دون الكشف عن أي تفاصيل أو الأسباب المحتملة للتأجيل. وعقد البلدان مؤخرا جولتين من المفاوضات في تركيا حول هذه القضية.
في الأسبوع الماضي، أكد ألكسندر دارشييف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أن جولة جديدة من المحادثات ستجري في "المستقبل القريب" في موسكو، لكن واشنطن لم تعلق.
تأتي هذه المحادثات بعد عمليات طرد دبلوماسيين وتقليص أنشطة البعثتين امتدت لسنوات، على خلفية توترات حادة، لا سيما فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا.

أخبار ذات صلة
قتلى في ضربات جوية استهدفت كييف
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مجموعة بلاكستون الأميركية
المصدر: وكالات
ماريا زاخاروفا
محادثات
روسيا
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
الرياضة
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
اليوم 20:37
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
الأخبار العالمية
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
اليوم 20:37
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اقتصاد
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اليوم 20:32
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اقتصاد
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اليوم 20:25
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اقتصاد
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©