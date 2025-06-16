روسيا: أميركا ألغت اجتماعا ثنائيا لبحث عودة عمل السفارات

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أن واشنطن ألغت الاجتماع الثنائي المقبل بشأن معاودة عمل البعثتين الدبلوماسيتين بصورة طبيعية، رغم التقارب الحاصل بين البلدين منذ عدة أشهر.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في بيان مقتضب "أُلغي الاجتماع المقبل (...) بمبادرة من المفاوضين الأميركيين".

وأضافت "نأمل ألا يكون هذا الفاصل طويلا"، من دون الكشف عن أي تفاصيل أو الأسباب المحتملة للتأجيل. وعقد البلدان مؤخرا جولتين من المفاوضات في تركيا حول هذه القضية.

في الأسبوع الماضي، أكد ألكسندر دارشييف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أن جولة جديدة من المحادثات ستجري في "المستقبل القريب" في موسكو، لكن واشنطن لم تعلق.

تأتي هذه المحادثات بعد عمليات طرد دبلوماسيين وتقليص أنشطة البعثتين امتدت لسنوات، على خلفية توترات حادة، لا سيما فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا.