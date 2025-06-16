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ارتفاع كبير لعدد قتلى هجوم نفذه مسلحون في نيجيريا

ارتفاع كبير لعدد قتلى هجوم نفذه مسلحون في نيجيريا
16 يونيو 2025 22:40

أفاد ناجون من هجوم، شنه مسلحون في شمال وسط نيجيريا ليلة الجمعة الماضية وفي ساعات الصباح الباكر من يوم السبت الماضي، بأن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 150 شخصا.
ومازال سكان المنطقة، التي تعرضت للهجوم، ينقبون وسط أنقاض المنازل التي أتت عليها النيران لإحصاء قتلاهم والبحث عن عشرات المفقودين.
كانت حصيلة سابقة لعدد القتلى، أوردتها السلطات النيجيرية، تبلغ 100 شخص.
وهاجم مسلحون منطقة "يليواتا" بولاية "بينو" في ساعة متأخرة من الليل، وأطلقوا النار على السكان القرويين الذي كانوا نائمين وأضرموا النار في منازلهم، حسبما صرح ناجون وجمعية محلية للمزارعين.
وأكد أوديمي إدت، المتحدث باسم شرطة ولاية بينو، وقوع الهجوم في منطقة يليواتا، لكنه لم يذكر عدد القتلى. ورغم عدم وضوح الجهة المسؤولة عن عمليات القتل، فإن مثل هذه الهجمات شائعة في شمالى نيجيريا، حيث تندلع مواجهات متكررة بين الرعاة والمزارعين المحليين بسبب النزاع على الموارد المحدودة من الأراضي والمياه.

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