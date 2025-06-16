إيران تصدر إنذارا لإخلاء محطتين تلفزيونيتين في إسرائيل

أصدرت إيران إنذارا لإخلاء مقرات قناتين إخباريتين إسرائيليتين بعد أن هاجمت إسرائيل مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الاثنين.

وأورد التلفزيون أن "إيران أصدرت إنذارا لإخلاء القناتين 12 و14 الإسرائيليتين. ويأتي هذا الأمر ردا على الهجوم على هيئة البث التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت إسرائيل أنها استهدفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بوقوع الهجوم.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل هاجمت الهيئة بعد إجلاء السكان المحليين.

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن إيران تستعد لتنفيذ "أكبر وأعنف هجوم صاروخي" حتى الآن على إسرائيل.