الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «عسكر» ويحول منازل لثكنات

آلية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين (أرشيفية)
17 يونيو 2025 01:48

رام الله (الاتحاد)

أكد مسؤول محلي فلسطيني، أمس، أن الجيش الإسرائيلي يعمل على اقتحام منازل الفلسطينيين في مخيم عسكر الجديد شمال الضفة، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها. وأضاف محمد أبو كشك، رئيس اللجنة الشعبية في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم فجر أمس، وتواصل عملية اقتحام منازل والعبث في محتوياتها.
وتابع: «الجيش الإسرائيلي طرد عائلات وحول أكثر من 13 منزلاً إلى ثكنات عسكرية، وتحويلها إلى مقرات لقواته ومراكز للتحقيق»، مشيراً إلى أن الجيش سيطر على مقر اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر ومراكز اجتماعية أخرى ورفع الأعلام الإسرائيلية عليها.
وبين أن هناك تبليغاً عن تفتيش منازل وتكسير الأثاث، والاعتداء على السكان بالضرب.
وقال أبو كشك، إن «الجيش يتحدث للسكان عن عملية عسكرية تستمر لأيام في المخيم»، موضحاً أن قوات كبيرة من الجيش تعمل داخل المخيم، فيما تفرض قوات أخرى حصاراً مطبقاً من كافة الجهات.

 

أخبار ذات صلة
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
انقطاع واسع في خدمات الانترنت في إيران
فلسطين
طولكرم
جنين
إسرائيل
الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
الرياضة
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
اليوم 20:37
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
الأخبار العالمية
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
اليوم 20:37
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اقتصاد
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اليوم 20:32
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اقتصاد
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اليوم 20:25
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اقتصاد
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©