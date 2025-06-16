الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «عسكر» ويحول منازل لثكنات

رام الله (الاتحاد)



أكد مسؤول محلي فلسطيني، أمس، أن الجيش الإسرائيلي يعمل على اقتحام منازل الفلسطينيين في مخيم عسكر الجديد شمال الضفة، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها. وأضاف محمد أبو كشك، رئيس اللجنة الشعبية في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم فجر أمس، وتواصل عملية اقتحام منازل والعبث في محتوياتها.

وتابع: «الجيش الإسرائيلي طرد عائلات وحول أكثر من 13 منزلاً إلى ثكنات عسكرية، وتحويلها إلى مقرات لقواته ومراكز للتحقيق»، مشيراً إلى أن الجيش سيطر على مقر اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر ومراكز اجتماعية أخرى ورفع الأعلام الإسرائيلية عليها.

وبين أن هناك تبليغاً عن تفتيش منازل وتكسير الأثاث، والاعتداء على السكان بالضرب.

وقال أبو كشك، إن «الجيش يتحدث للسكان عن عملية عسكرية تستمر لأيام في المخيم»، موضحاً أن قوات كبيرة من الجيش تعمل داخل المخيم، فيما تفرض قوات أخرى حصاراً مطبقاً من كافة الجهات.