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«كلمات» تجمع 135 ألف درهم دعماً لأطفال غزة

«كلمات» تجمع 135 ألف درهم دعماً لأطفال غزة
17 يونيو 2025 01:48

الشارقة (وام) 

قدّمت مؤسسة كلمات المؤسسة غير الربحية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وتهدف إلى تمكين الأطفال من خلال تسهيل الوصول إلى الكتب والمعرفة تبرعاً بقيمة 135 ألف درهم لصالح حملة «تراحم - من أجل غزة» الإنسانية التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
يأتي مبلغ التبرع حصيلة لمبيعات مجموعة منتجات مستوحاة من التراث الفلسطيني للمبادرة التي أطلقتها المؤسسة بعنوان «نخيط أملاً لغزة» والتي حظيت بدعم مجتمعي واسع وشكّلت منصة للتضامن الإنساني مع أبناء غزة وتم تسليم التبرع رسمياً في فرع الهلال الأحمر الإماراتي في الشارقة في خطوة تؤكد التزام مؤسسة كلمات بتحويل الإبداع والعمل الجماعي إلى وسيلة لدعم المحتاجين. 
وقالت آمنة المازمي، مدير مؤسسة كلمات: إن الاستجابة الواسعة لحملة «نخيط أملاً لغزة» كانت مؤثرة للغاية وعكست رغبتنا في تقديم الدعم العاجل وعبرت عن تضامن مجتمعنا الثابت مع أطفال غزة في هذه الأوقات العصيبة. وجمعت حملة «نخيط أملاً لغزة» بين الإبداع الثقافي والعمل الإنساني وتم إطلاقها تضامناً مع الشعب الفلسطيني لاسيما الأطفال الذين يعانون من آثار الحرب. 

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