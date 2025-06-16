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دعوة أممية لضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع

فلسطينيون في انتظار وصول شاحنات المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة (أ ف ب)
17 يونيو 2025 01:48

جنيف (وكالات) 

وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، نداء عاجلاً إلى حكومات العالم للتحرك في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة،  فيما حذرت منظمتان أمميتان من أن حوالي 2.1 مليون فلسطيني معرضون لخطر المجاعة.
وقال تورك، خلال افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس: «على الجميع في مواقع الحكم أن يستفيقوا لما يجري في غزة، ويجب على كل من يملك نفوذاً أن يمارس أقصى قدر من الضغط على إسرائيل وحماس لوضع حد لهذه المعاناة التي لا تطاق». 
وأكد تورك أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل الدولتين، بحيث تكون غزة جزءاً من دولة فلسطينية في المستقبل، كما وجه انتقادات حادة للحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل في غزة، قائلاً: إن «وسائلها وأساليبها القتالية تلحق بالفلسطينيين معاناة مروعة وغير مقبولة ولا يمكن استيعابها». 
وندد بما وصفه بـ«الخطاب المثير للقلق والمجرد من الإنسانية» الصادر عن مسؤولين إسرائيليين، كما انتقد استمرار الحصار المتواصل المفروض على دخول شحنات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والذي لا يزال ساريًا منذ شهر مارس. 
ودعا تورك أيضاً إلى فتح تحقيق في الوفيات المرتبطة بجهود توزيع المواد الغذائية التي تنسقها مؤسسة غزة الإنسانية، وهي مبادرة مثيرة للجدل تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة. 
إلى ذلك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» وبرنامج الأغذية العالمي التابعَين للأمم المتحدة، خلال تقرير مشترك، من أن حوالي 2.1 مليون فلسطيني في غزة معرضون لخطر المجاعة جراء استمرار إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع.
وأكد التقرير أن المجاعة وصلت إلى مستوى حرج بسبب صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي صُنِّفت تحت اسم «البؤر الساخنة المثيرة للقلق الشديد».
في السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، إن 40 شخصاً على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية نصفهم قرب موقع لتوزيع المساعدات تشغله مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة. 
وقال مسعفون: إن 20 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 200 قرب موقع توزيع مساعدات في رفح جنوب القطاع في أحدث وقائع إطلاق نار قتلت مئات الفلسطينيين لدى محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية منذ أن فرضت إسرائيل نظام توزيع جديداً إثر رفعها جزئياً لحصار كامل على القطاع استمر قرابة ثلاثة أشهر.
ووضعت إسرائيل مسؤولية توزيع أغلب المساعدات التي سمحت بدخولها لقطاع غزة في يد مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تدير ثلاثة مواقع للتوزيع تحرسها قوات إسرائيلية.

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