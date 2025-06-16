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«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم الطعام لنازحي غزة

جهود إماراتية لدعم عشرات التكيات المنتشرة في مختلف مناطق قطاع غزة (من المصدر)
17 يونيو 2025 01:48

غزة (الاتحاد)

قدّمت عملية «الفارس الشهم 3» بمساهمة من جمعية الشارقة الخيرية، دعماً لتكية «النخيل» في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، بهدف توفير وجبات الطعام للأسر النازحة والمتضررة من المجاعة وتدهور الأوضاع المعيشية، ضمن استجابتها الإنسانية العاجلة.  وتخدم التكية آلاف العائلات يومياً، من خلال تقديم وجبات غذائية جاهزة تُسهم في التخفيف من معاناة السكان، الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، في ظل الظروف الكارثية التي يشهدها القطاع.

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ويشمل دعم «الفارس الشهم 3» توفير المستلزمات الأساسية لتشغيل التكية، بما في ذلك المواد الغذائية، وغيرها من الاحتياجات الضرورية، التي تُمكّن التكية من إعداد وتوزيع الطعام بشكل يومي على المحتاجين.
وتأتي هذه الجهود ضمن التزام عملية «الفارس الشهم 3» الإماراتية بتعزيز صمود الأهالي في قطاع غزة، حيث تدعم العملية عشرات التكيات المنتشرة في مختلف المناطق، والتي تُعد مصدر غذاء رئيسياً وأحد الحلول لمواجهة المجاعة وتدهور الأوضاع المعيشية. وأمس الأول، قدّمت العملية دعماً إنسانياً لـ«تكية الشريف» في منطقة مواصي خانيونس، حيث يستفيد نحو 4000 شخص يومياً، إذ توفّر لهم وجبات الطعام الأساسية والمساعدات الإغاثية للتخفيف من معاناة السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

 

 

 

الفارس الشهم 3
فلسطين
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