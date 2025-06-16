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ألمانيا وبولندا تستعدان لإجلاء رعاياهما من إسرائيل عبر الأردن

طائرات إسرائيلية في مطار لارنكا (رويترز)
17 يونيو 2025 01:48

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أمس، أن ألمانيا ستبدأ في إجلاء رعاياها من إسرائيل عبر العاصمة الأردنية عمان في رحلة جوية مستأجرة، غداً الأربعاء.
وأضاف: «أُبلغ الألمان في إسرائيل المسجلون على قائمة التأهب للأزمات بهذا الخيار وبالتفاصيل».
بدورها، قالت نائبة لوزير الخارجية البولندي، أمس، إن الدولة مستعدة لبدء إجلاء نحو 200 من رعاياها كانوا في زيارة إلى إسرائيل، وذلك عبر العاصمة الأردنية عمّان.
وقالت هنريكا موشتيتسكا دينديز للصحافيين: «نتوقع أننا سنكون مستعدين خلال الساعات القادمة، وسيشمل الإجلاء العالقين من السائحين والمقيمين لفترات قصيرة».
إلى ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أكثر من 100 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، وذلك بسبب قرار تل أبيب إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بشكل كامل.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شركات الطيران تستعد لتفعيل مواقع إلكترونية مخصصة لتسجيل العالقين، تمهيداً لتنظيم رحلات عودة عند أول فرصة متاحة.
وتدرس السلطات الإسرائيلية المختصة إمكانية فتح المجال الجوي بشكل محدود أمام الرحلات العائدة من الخارج فقط، وفي فترات زمنية قصيرة ومراقبة، لكن ذلك مرهون بموافقة الجيش الإسرائيلي.

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