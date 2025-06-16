باكستان تغلق حدودها مع إيران

إسلام أباد (وكالات)



أغلقت باكستان جميع معابرها الحدودية مع إيران المجاورة لفترة غير محددة، على ما قال مسؤولون محليون أمس.

وقال المسؤول في إقليم بلوشستان المحاذي لإيران قادر باخش بيركاني: إن «المرافق الحدودية في جميع المقاطعات الخمس، جاغي وواشك وبنجكور وكيج وكوادر، تم تعليقها».

وقال عطاء المنعم، المسؤول في أحد المعابر في منطقة جاغي: إن «عمليات العبور إلى إيران علقت حتى إشعار آخر، لكن لم يُفرض حظر على الأنشطة التجارية عند الحدود ويمكن للباكستانيين ممن يريدون العودة إلى بلادهم من إيران العبور»، وفق المسؤول.

وأضاف عطا: «نتوقع وصول قرابة 200 طالب باكستاني».

وأعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار، أمس الأول، إجلاء 450 من الباكستانيين من إيران على أن يتبعهم المزيد.

ويبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 3 مليارات دولار، وقد تعهد المسؤولون بزيادتها إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة.