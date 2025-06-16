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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية
17 يونيو 2025 01:48

بروكسل (الاتحاد)

أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس، عن قلقه إزاء التصعيد بين إسرائيل وإيران وأنه يتابع عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدًا التزامه الراسخ بالأمن الإقليمي.
وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان، جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، داعيًا إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يواصل إسهامه في جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف التوترات، وإيجاد حل دائم للقضية النووية الإيرانية، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا من خلال اتفاق تفاوضي.
وفي السياق، نصحت بريطانيا أمس، رعاياها في إسرائيل بأن يسجلوا لدى الحكومة البريطانية أنهم موجودون هناك، قائلة إنها تريد تكوين صورة عن المتواجدين بالمنطقة في حال احتياجهم للمساعدة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصحفيين خلال مشاركته بقمة مجموعة السبع في كندا: «بالنسبة للبريطانيين في إسرائيل، نقدم نصيحة لهم بتسجيل وجودهم هناك».
وقال المتحدث باسم ستارمر، في مؤتمر صحفي منفصل في لندن، إن المسؤولين يريدون جمع معلومات عن البريطانيين في المنطقة.
وأضاف: «رسالتنا الرئيسة إلى البريطانيين في إسرائيل هي اتباع نصائح السلطات المحلية بشأن البقاء بالقرب من الملاجئ، نطلق أيضاً بوابة (سجّل وجودك) للرعايا البريطانيين في إسرائيل من أجل بناء صورة أوضح عن المتواجدين في المنطقة الذين قد يحتاجون إلى المساعدة».

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