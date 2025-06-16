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الأمم المتحدة تدعو لمفاوضات عاجلة لوقف الهجمات المتبادلة

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (وكالات)
17 يونيو 2025 01:48

جنيف (الاتحاد)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى إجراء مفاوضات عاجلة لإنهاء الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.
وأكد تورك في كلمة أمس، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن تصاعد الصراع الدائر بين طهران وتل أبيب «مثير للقلق العميق»، مضيفاً: «أقف إلى جانب كل من دعا إلى خفض التوترات وإجراء مفاوضات دبلوماسية عاجلة لإنهاء الهجمات المتبادلة الإسرائيلية والإيرانية وإيجاد حل للوضع الحالي». ودعا المفوض الأممي إسرائيل وإيران إلى احترام القانون الدولي بالكامل وخاصة حماية المدنيين في المناطق المأهولة.

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