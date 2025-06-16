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إيران: إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل

صواريخ تضيئ سماء تل أبيب
17 يونيو 2025 00:21

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، مساء الاثنين، في اليوم الرابع من التصعيد العسكري بين البلدين.
وذكرت القناة التلفزيونية أن "رشقة جديدة من الصواريخ بدأت".
كانت إيران أصدرت، في وقت سابق، إنذارا لإخلاء مقرات قناتين تلفزيونيتين إسرائيليتين بعد أن هاجمت إسرائيل مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي.
وأورد التلفزيون أن "إيران أصدرت إنذارا لإخلاء القناتين 12 و14 الإسرائيليتين. ويأتي هذا الأمر ردا على الهجوم على هيئة البث التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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المصدر: وكالات
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