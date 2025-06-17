‏‏ترامب يغادر قمة مجموعة الـ7 بسبب التطورات في الشرق الأوسط

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مغادرة قمة مجموعة السبع، قبل يوم مما كان مقرراً، بسبب التطورات في الشرق الأوسط، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على إكس "بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع قادة الدول".



وقالت في بيان إن الرئيس الأميركي الذي كان من المقرر أن يبقى حتى الثلاثاء في جبال روكي الكندية، "سيعود إلى واشنطن للاهتمام بالعديد من القضايا المهمة".

وبعد ذلك بقليل، التقط جميع القادة صورة جماعية. وقال الرئيس الأميركي "أتمنى لو أستطيع البقاء مع الجميع، لكنهم يتفهمون".



وتأتي تصريحاته بعدما كتب على منصته "تروث سوشال"، "يجب على الجميع إخلاء طهران فوراً".



