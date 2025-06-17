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دول العالم تواصل إجلاء رعاياها من إيران وإسرائيل

أرشيفية
17 يونيو 2025 10:05

أعلنت دول عدة عن إجلاء رعاياها من كل من إسرائيل وإيران في ظل التصعيد المتزايد في الصراع بين البلدين، والذي تضمن ضربات صاروخية متبادلة وارتفاعا في أعداد الضحايا المدنيين.

وفي هذا السياق أعلنت نائبة وزير الخارجية هنريكا موسيكا-دينديس في وارسو، إطلاق خطة لإجلاء المواطنين البولنديين من إسرائيل، موضحة أن الخطة تتضمن تسيير موكب بري إلى الأردن ومن ثم نقل من تم إجلاؤهم جوا إلى بولندا، وأنه لا توجد حاليا خطط لإجلاء المواطنين البولنديين من باقي أنحاء الشرق الأوسط.

كما بدأت سلوفاكيا نقل مواطنيها ومواطنين آخرين من الاتحاد الأوروبي جوا من إسرائيل عبر الأردن وقبرص.

وأعلنت وزارة الخارجية في براتيسلافا، مساء أمس، أن أول رحلة إلى العاصمة السلوفاكية نقلت 73 شخصا، بينهم 30 سلوفاكيا و43 مواطنا من دول الاتحاد الأوروبي، وأن من المقرر تنظيم المزيد من رحلات الإجلاء اليوم وغدا.

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وأجلت روسيا يوم السبت الماضي 86 من مواطنيها المقيمين في إيران إلى أذربيجان، و238 آخرين يوم "الأحد"، من بينهم عائلات دبلوماسيين.

ونصحت الصين، مواطنيها بمغادرة إسرائيل؛ إذ دعت السفارة الصينية في تل أبيب، اليوم، المواطنين الصينيين إلى مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن عبر الحدود البرية، مع التوصية بالعبور إلى الأردن.

كما أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم توسيع نطاق تحذيرها بشأن السفر إلى إيران، وحثت رعاياها في جميع مناطق هذا البلد على مغادرته فورا.

المصدر: وام
روسيا
إيران
إسرائيل
الصين
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