ترامب يعلق على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي لم يُقدّم بعد مقترحا تجاريا "منصفا" في حين تُجري واشنطن مفاوضات بشأن اتفاقيات جمركية.

وأوضح ترامب متحدثا للصحافيين خلال عودته بالطائرة إلى الولايات المتحدة من قمة مجموعة السبع في كندا، "نتفاوض، لكنني أعتقد أنهم لم يُقدّموا بعد مقترحا منصفا.

وبعد اجتماعها مع ترامب خلال قمة مجموعة السبع في كندا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين على إكس إن الفريقين الأميركي والأوروبي سيعملان على تسريع التوصل إلى اتفاقية تجارية عادلة وجيدة.

وافق الرئيس الأميركي في نهاية مايو على تأجيل موعد تطبيق هذه الرسوم حتى 9 يوليو، وذلك عقب اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية.



