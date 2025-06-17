الأربعاء 18 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يعلق على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة

ترامب
17 يونيو 2025 16:56

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي لم يُقدّم بعد مقترحا تجاريا "منصفا" في حين تُجري واشنطن مفاوضات بشأن اتفاقيات جمركية. 
وأوضح ترامب متحدثا للصحافيين خلال عودته بالطائرة إلى الولايات المتحدة من قمة مجموعة السبع في كندا، "نتفاوض، لكنني أعتقد أنهم لم يُقدّموا بعد مقترحا منصفا. 
وبعد اجتماعها مع ترامب خلال قمة مجموعة السبع في كندا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين على إكس إن الفريقين الأميركي والأوروبي سيعملان على تسريع التوصل إلى اتفاقية تجارية عادلة وجيدة. 
وافق الرئيس الأميركي في نهاية مايو على تأجيل موعد تطبيق هذه الرسوم حتى 9 يوليو، وذلك عقب اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية.

أخبار ذات صلة
ترامب يمدد الموعد النهائي لبيع تيك توك
ترامب: أريد نهاية حقيقية للخلاف مع إيران
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
الرسوم الجمركية
دونالد ترامب
آخر الأخبار
الأهلي يفتقد «الهداف الأول» في محاولة تخطي بالميراس
الرياضة
الأهلي يفتقد «الهداف الأول» في محاولة تخطي بالميراس
اليوم 11:35
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
الأخبار العالمية
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
اليوم 11:18
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
الرياضة
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
اليوم 11:07
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
علوم الدار
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
اليوم 11:07
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
التعليم والمعرفة
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
اليوم 10:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©