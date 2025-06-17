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هل يمنح ترامب تيك توك فرصة أخيرة؟

هل يمنح ترامب تيك توك فرصة أخيرة؟
17 يونيو 2025 19:02

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إلى أنه من المرجح أن يمدد الموعد النهائي أمام مالك تيك توك الصيني للتخلي عن التطبيق الشهير لنشر الفيديوهات.
وكان ترامب قد وقع أمراً في أوائل أبريل لإبقاء تيك توك قيد التشغيل لمدة 75 يوماً أخرى بعد تجميد صفقة محتملة لبيع التطبيق لمالكين أميركيين.
ورداً على سؤال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة عما إذا كان الموعد النهائي سيمدد مرة أخرى، أجاب ترامب "ربما نعم، نعم".
وتابع "ربما يجب الحصول على موافقة الصين ولكن أعتقد أننا سنحصل عليها. أعتقد أن الرئيس شي جين بينج سيوافق عليها في النهاية".
وإذا أعلن عن ذلك، فستكون هذه هي المرة الثالثة التي يمدد فيها ترامب الموعد النهائي. 

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المصدر: د ب أ
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