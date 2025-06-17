تصريحات ترامب بشأن إيران

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران الثلاثاء إلى "استسلام غير مشروط"، وذلك في ظل تكهنات عن تدخل واشنطن إلى جانب إسرائيل في اليوم الخامس من التصعيد غير المسبوق بين إسرائيل وإيران.

في الأثناء، قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن ترامب قد يرى حاجة إلى اتخاذ "إجراء إضافي" ضد البرنامج النووي الإيراني.

في غضون ذلك، واصلت إسرائيل وإيران تبادل الضربات في خامس يوم على التوالي من مواجهة غير مسبوقة ، بدأتها إسرائيل بهجوم مباغت فجر الجمعة على منشآت عسكرية ونووية في الجمهورية الإسلامية التي ترد بضربات صاروخية.

وأطلق ترامب سلسلة منشورات بشأن إيران على منصة تروث سوشال، جاء فيها «لا نريد أن تُطلق الصواريخ على المدنيين أو الجنود الأميركيين. صبرنا يقترب من النفاد. شكرا لاهتمامكم بهذه المسألة»، قبل أن ينشر في وقت لاحق رسالة جاء فيها "استسلام غير مشروط!" من دون تفاصيل إضافية.

ويجمع ترامب الثلاثاء مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، غداة مغادرته اجتماع مجموعة السبع في كندا مبكرا بعدما نصح سكان طهران بإخلائها.

ومع تزايد التكهنات باحتمال تدخل أميركي، كتب نائب ترامب جاي دي فانس على منصة إكس إنّ "الرئيس أظهر انضباطا ملحوظا في إبقاء تركيز جيشنا منصبّا على حماية قواتنا وحماية مواطنينا"، لكنه "قد يقرّر اتخاذ إجراء إضافي لإنهاء التخصيب الإيراني".



