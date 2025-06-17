الأربعاء 18 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسؤولة أوروبية لـ«الاتحاد»: التكتل ملتزم بمساعدة السلطة الفلسطينية

مسؤولة أوروبية لـ«الاتحاد»: التكتل ملتزم بمساعدة السلطة الفلسطينية
18 يونيو 2025 02:02

عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)

أوضحت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن البعثة تعمل على تنفيذ الأولويات التي تتماشى مع التوجهات الأوروبية لدعم حل الدولتين، وبما يتوافق مع حدود التفويض وأجندة الإصلاح الحكومية للسلطة الفلسطينية، مشددة على أهمية دعم البعثة لوزير العدل الفلسطيني في التخطيط لإعادة تأسيس النظام القضائي في غزة بعد انتهاء الحرب.
وأكدت ليمدال، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة السلطة الفلسطينية، من خلال أنشطة التدريب، وغيرها من مجالات الدعم، مشيرة إلى تدريب الشرطة الفلسطينية بالتعاون مع منظمات أممية عديدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و«اليونيسف»، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالإضافة إلى مكتب اللجنة الرباعية. 
وأشارت إلى أن البعثة الأوروبية تتعاون مع منظمات دولية أخرى تعمل في مجالي السلام والأمن، موضحة أن التفاعل مع الشركاء الأوروبيين والدوليين يعد إحدى نقاط القوة الرئيسة للبعثة، إذ تتعاون مع مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية للجهات الأوروبية الأخرى في مجال العدالة الجنائية.
وقالت المسؤولة الأوروبية، إن البعثة تعمل باستمرار على زيادة مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتلبية احتياجات الشركاء الفلسطينيين، مثلما حدث في مشروع إعادة تأهيل مركز الإصلاح والتأهيل في «أريحا» الممول من هولندا، مضيفة أن الهدف الرئيس للبعثة يتمثل في تقليل الازدواجية بين الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، وخلق نهج متكامل.
وتُعد البعثة الأوروبية لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون إحدى أدوات الاتحاد الأوروبي لتعزيز بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وانطلق عملها عام 2006، وتتخذ من رام الله مقراً لها، وتعمل على تطوير جهاز الشرطة المدنية والنظام القضائي في الضفة الغربية.
وتركز على تقديم المشورة الاستراتيجية للجهات الفلسطينية المختصة، وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، بما يشمل دعم النيابة العامة والقضاء، والمساهمة في تحسين التدريب المهني، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتطوير المناهج الأمنية وفقاً للمعايير الدولية.

أخبار ذات صلة
إسرائيل وإيران تواصلان تبادل الهجمات
ترامب: أريد نهاية حقيقية للخلاف مع إيران
فلسطين
الاتحاد الأوروبي
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
الأهلي يفتقد «الهداف الأول» في محاولة تخطي بالميراس
الرياضة
الأهلي يفتقد «الهداف الأول» في محاولة تخطي بالميراس
اليوم 11:35
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
الأخبار العالمية
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
اليوم 11:18
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
الرياضة
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
اليوم 11:07
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
علوم الدار
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
اليوم 11:07
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
التعليم والمعرفة
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
اليوم 10:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©