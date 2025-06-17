«الصحة العالمية»: جميع مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة

جنيف (وام)



أكد الدكتور ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في شمال غزة أصبحت خارج الخدمة، ولا تقدم الخدمات حالياً سوى نقطة طبية واحدة تعمل بشكل جزئي. وفي إحاطة صحفية أمس، عبر الفيديو من جنيف، أوضح بيبركورن أن النظام الصحي في غزة يواجه انهياراً كاملاً، حيث لم يبقَ سوى 17 مستشفى من أصل 36 تعمل جزئياً، من بينها أربع فقط تُعد مراكز إحالة رئيسية، منها مجمع ناصر الطبي، الذي يواجه خطر التوقف لوقوعه ضمن منطقة إخلاء أعلن عنها في 12 يونيو.

وأشار إلى أن عدد أسرّة المستشفيات المتاحة انخفض بنسبة 45% مقارنة بما قبل النزاع، لخدمة نحو مليوني نسمة. كما أن مستشفى الشفاء في مدينة غزة يعمل بنسبة إشغال تصل إلى 200%، فيما أصبح مستشفى الأمل غير قادر على استقبال حالات جديدة بسبب العمليات العسكرية.

وأوضح بيبركورن أن أكثر من 80% من سكان غزة تحت أوامر إخلاء، وتشمل هذه المناطق مستشفيين وسبعة مراكز رعاية أولية و26 نقطة طبية، مما يصعّب الوصول إلى الخدمات الصحية.

كما حذّر من النقص الحاد في الإمدادات الطبية، حيث استُنفد أكثر من نصف مخزون المنظمة، وذكر أن 33 شاحنة تنتظر في العريش و15 أخرى في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن هناك عجزاً كبيراً في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يؤثر على خدمات رئيسية مثل العلاج الكيميائي، وغسيل الكلى، وجراحة القلب.

ونوه إلى أن الوقود لم يدخل غزة منذ أكثر من 100 يوم، مما يهدد استمرارية الخدمات الصحية، كما أن عمليات الإجلاء الطبي محدودة جداً، إذ لم تُجرَ سوى ست عمليات منذ 18 مارس، رغم الحاجة الماسة لإجلاء أكثر من 10 آلاف مريض.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن إسرائيل تمنع دخول الوقود إلى قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم، الأمر الذي يهدد بتوقف كلي للعمليات الإنسانية في القطاع المحاصر. وأفادت الوكالة في منشور على منصة «إكس» بأن قطاعات «الصحة والمياه والغذاء والاتصالات في خطر»، جراء الحصار الإسرائيلي على الفلسطينيين بقطاع غزة. وشددت «الأونروا» على أن العمليات الإنسانية لا يمكن أن تُجرى دون وقود، وتابعت: «من دون الوقود، ستُزهق الأرواح»، مؤكدة وجوب رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع الفلسطيني.